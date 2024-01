Levico in lutto: è morto a 59 anni il giornalista Beppe Castro

LEVICO. La notizia ha fatto subito il giro della Valsugana nella serata di oggi, 12 gennaio. È morto il giornalista Beppe Castro: aveva 59 anni. Se n’è andato per colpa di una di quelle malattie che non perdonano. Da anni era arrivato a Levico dalla Sicilia. In pochissimo si era integrato benissimo nella nuova realtà e aveva fatto il corrispondente locale per vari giornali. Era un grande tifoso dell’Inter e aveva creato sui social "Levico Report".

Roberto Paccher, presidente del Consiglio regionale lo ricorda commosso: “Era un giornalista che si era sempre contraddistinto per obiettività e onestà. Faceva il suo lavoro con grande serietà, era una penna rara. Umanamente era speciale. Non lo dimenticherò mai”.

La redazione dell’Adige.it è vicina alla famiglia.