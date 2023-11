Camion travolge un pick-up fermo per un guasto sulla statale: per fortuna il guidatore era già sceso

TRENTO. Schianto pauroso ma per fortuna senza feriti, ieri pomeriggio, lunedì 27 novembre, sulla Valsugana, poco oltre il confine tra Veneto e Trentino, nel comune vicentino di Valbrenta. Coinvolti un mezzo pesante e un pick-up, con quest'ultimo che è finito schiacciato contro il muro laterale, sulla statale 47. A dare supporto ai soccorsi, dal Trentino sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Tezze Valsugana, impegnati a lungo nelle operazioni di messa in sicurezza, di gestione della viabilità e di supporto al soccorso stradale, intervenuto per rimuovere il mezzo pesante.

La Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino spiega che il pick-up era in panne, a lato della carreggiata, e fortunatamente il guidatore non si trovava più a bordo, quando il mezzo è stato travolto da un camion che è sopraggiunto

In serata il corpo di Tezze Valsugana è intervenuto nuovamente, questa volta sul territorio trentino assieme ai colleghi di Grigno, dopo che un mezzo pesante ha perso il carico (materiale ferroso), innescando una serie di piccoli incidenti e, di conseguenza, di interventi per i vigili del fuoco volontari.

[foto: Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, corpo di Tezze Valsugana]