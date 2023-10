Momenti di paura a Tezze: tre cani amstaff azzannano i conigli e poi aggrediscono l'allevatore

Valsugana / Il fatto

Il drammatico episodio questa mattina, mercoledì 4 ottobre, nell'area di una stalla raggiunta dai tre animali che probabilmente erano scappati dal recinto di una casa nella zona. Difficoltà anche per i vigili del fuoco intervenuti per riportare la situazione in sicurezza e a loro volta minacciati dai cani. Per l'uomo attaccato ricovero in codice rosso all'ospedale in seguito alle lesioni riportate a un braccio