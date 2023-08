Il sindaco del Primiero tifa per Fugatti: ha lavorato bene e faremo correre con lui alle Provinciali la mia vice. Il video

PRIMIERO. Sindaco e vicesindaca del Primiero nel mirino delle forze di opposizione trentine. A far scoppiare le polemiche un video postato dal primo cittadino Daniele Paoli, nel quale garantisce “il nostro sostegno alla lista “Fugatti Presidente”, che si presenta appunto al di fuori dagli schemi dei partiti e delle civiche tradizionali, ma cercando di dare risposte a chi ormai fa fatica a trovarle”. Un appello che è andato di traverso a più di uno. Il sindaco fa sapere che essendo intenzionato a lasciare il suo incarico per candidarsi alle prossime elezioni provinciali, manderà avanti la sua vice.

"Proprio per dare questa possibilità – quella della continuità – all’elettorato, sempre e solo qualora si senta in linea con il nostro pensiero, abbiamo raccolto la disponibilità della nostra vicesindaca Antonella Brunet di mettersi a disposizione, con grande senso civico, per una candidatura in questo gruppo apartitico ed apolitico. Lo scopo è quello di proporre, alle prossime elezioni provinciali, una valida, credibile ed instancabile candidata da proporre a chi sta apprezzando l’operato di questa Amministrazione e al tempo stesso, non interrompere il corso del nostro mandato elettorale comunale, che le dimissioni del Sindaco (necessarie per la sua candidatura) avrebbero comportato.

“Si tratta di una decisione importante – spiega la vicesindaca Antonella Brunet – che ho condiviso con i colleghi di Giunta e ho accettato con senso di responsabilità, non senza trepidazione, ma che può essere una grande opportunità per la nostra comunità. E’ tempo di scelte coraggiose per tutti, da affrontare insieme – termina Brunet – fatte di passi concreti, per il bene dell’intera collettività, che ci chiama, oggi più che mai, ad uno sforzo di grande unità”.

Michele Dallapiccola: un abominio

"Non sono trascorse nemmeno 24 ore dalla nostra denuncia sulle scorrette commistioni tra politica e amministrazione, che sulla pagina social del Comune di Primiero San Martino è comparso un comunicato che dal punto di vista istituzionale si manifesta coma un vero e proprio abominio.

In pratica, la Giunta comunale invita pubblicamente a votare il governo provinciale in carica ascrivendo come principale motivazione , quella di aver ricevuto “attenzioni” (contributi?) dall’attuale esecutivo provinciale. Al di là del fatto che gli stanziamenti a favore dei territori, oltre ad essere frutto di scelte politiche, sono un diritto dei territori stessi, va segnalato che il Primiero, da questo punto di vista, non è certo all’anno zero. Anzi. Tutte le amministrazioni passate hanno cercato di fare qualcosa".