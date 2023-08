Vola per 100 metri in un pendio nei pressi del rifugio Petina (Siror): portato in elicottero al Santa Chiara

PRIMIERO. Un automobilista, le cui generalità non sono ancora note, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere uscito di strada nella zona del rifugio Petina (Siror) verso la località Ronzi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 19.30 da parte di una persona che ha avvistato la macchina, finita più di 100 metri a valle lungo un ripido pendio.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l'intervento dell'elicottero e degli operatori della Stazione Primiero. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. I soccorritori e l'equipe sanitaria dell'elisoccorso, verricellata insieme al Tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino sulla strada a monte, hanno raggiunto la macchina ed hanno estratto l'uomo dall'abitacolo, parso da subito in gravi condizioni. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in un posto più aperto, dove l'elicottero lo ha imbarcato a bordo con il verricello e trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.

















Contemporaneamente, intorno alle 19.50, la Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata per un uomo caduto a terra nei pressi del rifugio Pradidali sulle Pale di San Martino. Nella caduta l'uomo ha sbattuto la testa, rimanendo sempre cosciente. Sul posto si trovava un operatore della Stazione di Primiero, che gli ha prestato le prime cure.

L'elicottero, in attesa a Siror di imbarcare a bordo l'automobilista, è volato in quota per recuperare l'infortunato e per trasferirlo a valle, dove è stato affidato all'ambulanza che lo ha portato all'ospedale di Feltre.