Cambia volto l'accesso a Levico: inaugurata la nuova rotatoria tra corso centrale e via Claudia Augusta

TRENTO. È stata inaugurata la nuova rotatoria di Levico Terme, che sostituisce l'incrocio a raso tra corso centrale e via Claudia Augusta. L'intervento - informa una nota - è stato realizzato grazie alla convenzione stipulata tra la Provincia di Trento, il Comune di Levico Terme e Trentino trasporti nel 2018. L'area riqualificata è di circa 3100 metri quadrati.

Oltre alla rotatoria, sono stati realizzati nuovi marciapiedi, un parcheggio di interscambio per autovetture e una nuova area di fermata per gli autobus provenienti da Borgo Valsugana, è stata riqualificata l'area della fermata degli autobus e sono stati ripavimentate le corsie.

Con quest'opera, secondo il sindaco di Levico, Gianni Beretta, "miglioriamo in modo significativo la viabilità in uscita e in ingresso da Levico, che nella vicina via Claudia Augusta conta circa 14mila passaggi quotidiani". L'appalto per i lavori è costato 445mila euro, finanziati dalla Provincia e dal Comune di Levico, ciascuno per le opere di sua competenza.