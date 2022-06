Maria Menegol, di Novaledo, a 90 anni si prende ancora cura da sola della sua mucca

NOVALEDO. La signora nella foto è Maria Menegol, ha 90 anni, e fa ancora l'allevatrice a Novaledo in Valsugana. Ogni giorno si occupa personalmente della sua mucca. Fa tutto da sola, dal darle da mangiare alla mungitura

Su iniziativa del vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, oggi le è stata consegnata una targa della Regione come riconoscimento per l'esempio di contadina e allevatrice che continua ad essere per tutto il Trentino.

"Credo sia tra le pochissime persone che sin dalla nascita accudisce almeno uno di questi animali nella stalla della propria casa", ha spiegato Paccher. Paccher ha trascorso anche parte della giornata con l'anziana allevatrice. "La targa che abbiamo voluto consegnare - ha concluso - individua in nonna Maria quella parte della nostra gente che con il proprio lavoro e il sacrificio ha contribuito a fare diventare grande il Trentino".