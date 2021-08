Finisce nella scarpata con il camion, portato al Santa Chiara in elicottero

TELVE. Un operaio di 24 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere stradale sulla strada provinciale per Telve Valsugana.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, alla guida di un camion, per cause da accertare è finito in una scarpata procurandosi gravi traumi per cui è stato necessario il suo trasporto con l'elisoccorso all'ospedale S.Chiara di Trento.



Accertamenti sull'incidente sono stati condotti dall'Uopsal. "L'incidente è l'ennesima dimostrazione che bisogna rafforzare la tutela della sicurezza sul lavoro, investendo sulla prevenzione e sui controlli. E' per questa ragione che riteniamo indispensabile accelerare sull'istituzione della figura del responsabile dei lavoratori per la sicurezza territoriale anche nell'edilizia", scrivono in una nota i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal del Trentino.