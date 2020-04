Infortunio sul lavoro ieri mattina in una stalla alla Lochere di Caldonazzo, dove un operaio è stato investito da una balla di fieno.



L’uomo, 45 anni, è stato colpito alla schiena: inizialmente non si sarebbe accorto della gravità della situazione, ma con il passare dei minuti avvertiva un dolore sempre maggiore. Immediata dunque la chiamata alla centrale unica dell’emergenza “112”.



Sul posto sono arrivati l’ambulanza, l’elicottero ed i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana per le verifiche sull’accaduto. L’operaio è stato trasferito in elicottero al Santa Chiara e sottoposto ad accertamenti.