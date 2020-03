È morto probabilmente per il fumo, che non gli ha lasciato scampo: lo hanno trovato, ormai senza vita, i vigili del fuoco, che questa mattina sono intervenuti a Borgo per un principio di incendio in un appartamento al civico 3 di via per Canaia.



La vittima è Krzysztof Slawomir Magera, 40 anni, polacco, residente in Trentino da tempo, lavorava come meccanico presso la ditta Lenzi di Borgo.



La drammatica scoperta è avvenuta verso le 10, quando ai vigili del fuoco volontari di Borgo è giunta la richiesta di intervento per un principio di incendio in abitazione.



Non c’erano fiamme all’esterno della palazzina, ma un forte odore di fumo proveniva da un appartamento al primo piano. I pompieri sono entrati dalla portafinestra. In pochi secondi hanno subito capito quello che era successo. A causare tutto, una pentola dimenticata sul fuoco.



Ulteriori dettagli sull’Adige domani in edicola.