Momenti di paura ieri pomeriggio appena fuori il centro abitato di Calavino. Una famiglia stava transitando con la sua auto quando si è accesa una spia che segnalava un’anomalia e invitava il guidatore a rallentare e fermarsi. Così Enzo Somadossi di Padergnone, che stava viaggiando insieme a moglie e figlia, ha cercato uno spazio dove accostare.



Giusto in tempo. Appena tutti sono scesi, l’auto è andata in fiamme. Dal motore si è sprigionato prima del fumo e poi un vero e proprio incendio che in poche minuti ha distrutto la vettura.



Illesa la famigliola. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Calavino e i carabinieri di Candriai. Le forze dell’ordine hanno chiuso l’area interessata allo spegnimento delle fiamme per evitare che l’incendio di propagasse.