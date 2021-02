Valdastico, la Cassazione conferma lo stop del progetto. Il Comune di Besenello sconfigge la società autostradale

Colpo al progetto del prolungamento autostradale della Valdastico, in una sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso della società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa contro il Comune di Besenello. L'azienda è anche condannata al pagamento delle spese processuali.



In sostanza, l'Alta Corte certifica la legittimità delle iniziative legali intraprese dall'amministrazione municipale al fine di tutelare il proprio territorio e dunque i cittadini, a fronte di un simile progetto viabilistico.

Confermata quindi la senteza di due anni fa del Consiglio di Stato che bocciava il progetto col quale si intendeva intanto realizzare il prolungamento fino al confine trentino, in attesa che dalla provincia autonoma arrivasse un eventuale via libera per il resto del percorso. Ora si azzera e se ne riparlerà, semmai, a fronte di un progetto completo, unitario, transregionale.

«A venticinque anni dall'accensione del primo baluardo - scrive in Fb il Coordinamento NO Valdastico Nord - A31 - del Comune di Besenello, stagliato solo contro i titani autostradali, i frutti di quel pervicace coraggio infuso nelle mani del #guerrierocontrolapirubi oggi maturano: con grande gioia e sollievo, diamo notizia della VITTORIA del Comune contro il ricorso in cassazione presentato dalla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova per l'annullamento della delibera del Cipe.