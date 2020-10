«Non trovo le parole per descrive l’emozione nel montare una linea a casa... la dedico al mio paese e alla sua gente».

Sulla pagina Facebook del gruppo “Sei di Mori se... “ ieri è comparso questo post a firma di Lele Turella, che ha pubblicato sul social anche una serie di video e fotografie mozzafiato che ritraggono alcuni ragazzi in equilibrio sulla slakeline a ridosso di Monte Albano (nelle fotografie). Questa dunque è la linea di cui parlano.

Sembra stiano camminando su un filo appeso sopra la borgata, in realtà si tratta di una fettuccia in nylon resistente che permette di praticare questo sport in contesti davvero suggestivi. Come quello scelto da questo gruppo di ragazzi, con la Vallagarina ai propri piedi.

Per sperimentare questo tipo di emozione però bisogna essere dotati di buon equilibrio, della capacità di bilanciare il proprio corpo e soprattutto anche di una buona dose di coraggio. Il tutto in sicurezza. Sicuramente in questo contesto viene garantito il distanziamento tanto raccomandato di questi tempi.

A mettersi in gioco con la vertigine Emanuele Lele Turella e Danny Bellini, che potete vedere anche nel video.