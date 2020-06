Tra i tanti interventi di soccorso di ieri, quello più curioso è stato sui Lessini, a pochi chilometri dal paese di Erbezzo, sul confine con il Veneto appena al di là di Passo delle Fittanze.

In questo caso a ferirsi seriamente è stato un escursionista di 49 anni che stava passeggiando tra i pascoli. Un'escursione facile ma che aveva una finalità educativa nei confronti degli ultimi arrivati in famiglia, i figli. L'uomo, però, ha visto vanificato del tutto lo spirito formativo del suo gesto visto che è stato affrontato di petto da una mucca che l'ha incornato e poi ha cercato di calpestarlo. La disavventura, in verità, è il drammatico epilogo di un'uscita che voleva essere didattica.

Si tratta infatti di un papà che ha portato i figlioletti a conoscere la natura e gli animali dei prati, i bovini appunto. Si è però avvicinato troppo ad un vitellino per accarezzarlo e mostrare ai pargoli l'indole pacifica della placida bestia ma non ha fatto i conti con il «cuore» di mamma che, a prescindere dalla razza e dal colore, è sempre ben attenta nel difendere i propri cuccioli. Tant'è che quando ha visto il genitore uomo avvicinarsi al suo vitellino non ci ha pensato due volte a intervenire. Perché temendo il peggio è corsa verso il bipede e, come nei migliori film di «botte da orbi», gli ha dato una testata scaraventantolo a terra e tentando di proseguire nel suo modo di intendere una lezione contro l'intruso. Una legnata forte, per carità, ma non tale da fargli perdere i sensi visto che è stato lo stesso papà a correre verso il vicino rifugio Dardo (nel comune di Erbezzo) e chiedere aiuto.



I soccorritori l'hanno trovato dolorante e in stato confusionale e la centrale unica ha preferito mandare in quota l'elicottero che ha caricato il ferito e l'ha trasportato all'ospedale Borgo Trento di Verona. Le sue condizioni, comunque, non sono tali da pregiudicarne l'esistenza.

L'ASINO IMBIZZARRITO