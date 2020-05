Il tirapugni non può essere indossato come un accessorio. Non può nemmeno essere portato in tasca. Per due motivi. Il primo di buon senso: se uno ha un tirapugni, cerca rogne, e più probabilmente ne porta. Non si fa. E poi lo vieta il codice penale: quindi portarselo ad un aperitivo è reato.



Ecco, è questo secondo aspetto che ha fatto agire la polizia stradale che, durante il fine settimana, nella zona di Rovereto ha denunciato un giovane che portava con sé una noccoliera in metallo (un cosiddetto tirapugni appunto), della quale è assolutamente vietato il porto.



La noccoliera, classificata come arma bianca propria contundente, è stata sottoposta a sequestro penale mentre il detentore è stato segnalato all’autorità giudiziaria, per il reato di cui porto abusivo d’armi e oggetti atti ad offendere (art. 10 legge 110/1975). Sarà la procura a valutare il caso.