Un fenomeno raro, ma davvero magnifico: il "secondo sole" fotografato oggi pomeriggi oa Volano, dalla nostra lettrice Ilaria, che ci spiegas: «Un alone di 22° è un tipo particolare di alone (fenomeno ottico) che forma un cerchio di 22° attorno al Sole o, più raramente, attorno alla Luna. Si forma quando la luce solare è rifratta da milioni di cristalli di ghiaccio esagonali sospesi nell'atmosfera e orientati in tutte le direzioni. Il raggio corrisponde all'incirca alle dimensioni di una mano aperta alla distanza del braccio teso».

