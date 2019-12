Giù il cappello: Miki Shiffrin, la più grande campionessa dello sci alpino, ha scelto Folgaria come luogo per trascorrere le sue vacanze di Natale e per potersi allenare. «Ha festeggiato il Natale sull’Alpe Cimbra», evidenzia con orgoglio la manager dell’Apt Daniela Vecchiato. «Qui mi sento a casa mia», ha dichiarato la campionessa, che ha soggiornato accompagnata dalla mamma Eilein.

Allenamenti tirati il mattino presto sulla mitica pista Salizzona a Fondo Grande, perfettamente preparata dallo staff tecnico di FolgariaSki, particolarmente apprezzata per le sue pendenze per le prove sia di slalom speciale che gigante. «Siamo onorati di aver avuto qui Mikaela Shiffrin - afferma Vecchiato - questo per noi è un grande riconoscimento della qualità della nostra Skiarea e di come uno slogan ”Alpe cimbra home of Us ski team” sia diventato una realtà in poco tempo».

Chi non sta nella pelle per la soddisfazione è il primo cittadino della ridente località turistica, Michael Rech, che ha più volte incontrato la campionessa a stelle e strisce, portando il saluto ed il calore di tutta una comunità. Per l’altopiano e tutta l’Alpe Cimbra, ma anche per il Trentino, poter contare sulla presenza della più vincente e blasonata atleta del circo bianco, campionessa mondiale, olimpica, vincitrice di oltre 60 gare di coppa del mondo, di tre coppe del mondo generali ed di altre individuali, è un messaggio promozionale di sicuro effetto mediatico.

Miki Shiffrin nasconde nella sua bellezza, nei gesti armoniosi, la sua timidezza, di ragazza acqua e sapone. Ventiquattro anni, del Colorado, ha fatto della semplicità il suo modo di comportarsi. Attenta scrupolosa, determinata in ogni allenamento, si dimostra affabile, dolce, serena nei momenti conviviali, ed in particolare quando a Folgaria ha incontrato un gruppo di ragazzi disabili, ai quali ha donato il suo sorriso, la sua umanità.

«La Shiffrin è la Shiffrin, non si può aggiungere altro, chi ama lo sci ama questa ragazzina dalle trecce bionde», dicono molti sportivi che arrivano a Fondo Grande per vederla in azione. Un mito, una storia, una carezza. Dal 31 dicembre è atteso l’arrivo dello Us Ski Team maschile al gran completo, con tutte le discipline, e si vocifera l’arrivo di un’altra importante nazionale di sci per la gioia di chi potrà essere sulla skiarea per vederli in pista.