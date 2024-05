Trento Capitale del Volontariato: in arrivo 115 rappresentanti di associazioni da tutta Europa

TRENTO. A partire da martedì 14 maggio, e fino a domenica 19, la città di Trento ospiterà le delegazioni di un centinaio di associazioni di volontariato provenienti da 22 Paesi europei, per scambiare buone pratiche e confrontarsi sul futuro del terzo settore.

L'iniziativa - presentata in conferenza stampa - si intitola "Spring volunteering congress" e si inserisce all'interno del programma per Trento capitale europea e nazionale del volontariato 2024.

La settimana vedrà protagoniste le associazioni di volontariato locali, nazionali ed europee, con diversi momenti di confronto, dibattiti e laboratori aperti alla cittadinanza. Non mancheranno, poi, occasioni di incontro, spettacoli, letture pubbliche e giochi per il più piccoli.

Complessivamente sono attese nel capoluogo trentino circa 115 persone provenienti da tutta Europa. L'evento sarà anticipato dal terzo meeting dei presidenti dei Centri di servizio per il volontariato (Csv) italiani, in programma venerdì 10 e sabato 11 maggio. L'iniziativa, che si concentrerà sul ruolo del terzo settore (con particolare riferimento a salute, spopolamento ed economia sociale), si terrà a Palazzo Benvenuti, in via Belenzani, con la partecipazione dei rappresentanti dei 49 centri nazionali.

Dopo i primi due appuntamenti nelle già capitali del volontariato Bergamo (2022) e Cosenza (2023), l’evento si è affermato negli anni come occasione preziosa per mettere a sistema, anche quest’anno nella cornice della Capitale italiana ed Europea del volontariato, il processo di analisi e ascolto che ha portato alla ridefinizione della vision dei Csv. Sulla scorta del percorso fatto finora, l’obiettivo di questo Meeting, realizzato con il supporto del Csv di Trento, è quello di definire alcuni temi strategici su cui articolare programmazioni comuni e progettualità sfidanti per supportare il volontariato italiano nel prossimo triennio 2025-2027.

Gli oltre 60 partecipanti, tra presidenti e componenti della governance in arrivo da tutta Italia, si confronteranno con esperti e rappresentanti istituzionali su alcuni temi strategici, fra cui il ruolo del terzo settore nella programmazione di politiche pubbliche con particolare riferimento alla salute, lo spopolamento delle aree interne, come promuovere il ricambio generazionale nelle organizzazioni non profit ed il ruolo del terzo settore nella promozione di un’economia più sociale e attenta alle comunità.