Trento, manifestazione anarchica pro Palestina nonostante il divieto: nessuno scontro

TRENTO. Circa 300 persone, tra cui anche diversi anarchici, si sono radunate in piazza Duomo a Trento per una manifestazione pro Palestina. Il leader del gruppo anarchico trentino, Massimo Passamani, ha fatto una breve introduzione per spiegare i motivi della presenza in piazza, malgrado il giorno prima gli organizzatori del corteo «ufficiale» avessero revocato la richiesta con una pec alla Questura di Trento, preferendo evitare strumentalizzazioni proprio nella Giornata della memoria.

Il gruppo, dopo circa 45 minuti di permanenza in piazza Duomo attorno alla fontana del Nettuno, si è spostato poi nella vicina facoltà di sociologia di via Verdi, circa 150 metri di distanza, per una assemblea, il tutto sotto gli occhi del personale in borghese della Questura e della Digos. Non ci sono stati incidenti.