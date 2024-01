Ztl, da oggi è Trentino mobilità a rilasciare i permessi temporanei. Tutto quello che dovete sapere

TRENTO. Da oggi, 15 gennaio, Trentino Mobilità subentra alla Polizia locale nella gestione dei permessi temporanei per l’accesso alla ZTL di Trento. Il percorso del passaggio di consegne, iniziato nei mesi scorsi dopo la stipula, il 30 giugno 2023, del contratto di servizio con il quale il Comune di Trento affida alla società partecipata una serie di servizi tra i quali appunto il rilascio dei permessi, si completa con le nuove modalità di richiesta, per cittadini e imprese, dei permessi che consentono l’accesso temporaneo in Zona traffico limitato.

Rispetto a quanto previsto fino ad oggi, la maggiore novità è la possibilità per l’utenza di richiedere questi permessi provvisori compilando un apposito modulo on-line presente sul sito della Società a questa pagina.

Oltre a ciò, rimangono attivi anche altri due canali offerti da Trentino mobilità: la richiesta via email, ora al nuovo indirizzo (clicca qui), e lo sportello al pubblico in piazzale Sanseverino 29 (accesso senza barriere e parcheggio disabili in via Castelbarco 11), aperto con i seguenti orari: 8.30-12.30 e 14-16 dal lunedì al mercoledì, orario continuato il giovedì dalle 8.30 alle 18 ed il venerdì al mattino con orario 8.30-12.30.

Gli interessati dovranno avanzare la propria richiesta almeno due giorni lavorativi (48 ore, esclusi i fine settimana) prima dell’accesso, via email o attraverso il nuovo modulo nel quale andranno inseriti i propri dati e la motivazione per la quale si chiede l’accesso in centro storico, oltre ovviamente alla durata prevista dell’ingresso. Le richieste potranno inoltre essere presentate direttamente allo sportello, ottenendo il permesso immediatamente (se autorizzato), nella sede di Trentino mobilità di piazzale Sanseverino, servita da un comodo parcheggio, a disco orario di due ore, e operativa su orari più ampi.

Accanto ai permessi temporanei, Trentino mobilità gestirà anche la cosiddetta “lista bianca”, ovvero l’elenco dei veicoli autorizzati all’accesso alla Ztl anche senza permesso: è il caso, ad esempio, dei mezzi delle forze dell’ordine, dei minibus, degli autocarri per il trasporto di merci, dei mezzi della Posta o di quelli per l’approvvigionamento di edicole o altre attività in Ztl. Infine, Trentino mobilità gestirà anche la regolarizzazione ex post degli ingressi in Ztl avvenuti per emergenze o interventi urgenti, degli utenti degli ambulatori presenti in centro storico e di coloro che si recano presso le farmacie del centro città per acquistare farmaci per i quali è prevista la presentazione di ricetta medica. Le richieste per inserimenti in lista bianca e regolarizzazioni potranno essere comunicati a Trentino Mobilità via email o presso lo sportello.

Solo nei casi di emergenza, per il rilascio di permessi temporanei di brevissima durata per il giorno stesso o per quello successivo ci si può rivolgere al piantone della Polizia locale in via Maccani 148 fuori dagli orari dell’ufficio di Trentino mobilità e nei sabati e festivi, al massimo fino alle 20.

Per concludere, alcuni dati: nel corso del 2022 sono stati 7.705 i permessi temporanei richiesti da 2.767 soggetti diversi. In lista bianca, invece, sempre nel corso del 2022 sono stati inserite 5.644 targhe di veicoli autorizzati, ai quali si aggiunge anche la regolarizzazione di 236 ingressi urgenti.