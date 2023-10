Protezione civile, la «cittadella» alle Albere: sabato simulazione di un soccorso alla funivia di Sardagna

TRENTO. Nell’ambito della settimana della Protezione Civile, piazza delle donne lavoratrici e il parco fratelli Michelin alle Albere ospiteranno nell'intero weekend (dalle ore 9 alle 18) esercitazioni scenografiche, attività dedicate ai bambini e dialoghi pubblici con la cittadinanza. Un'occasione importante di conoscenza rispetto ad una realtà complessa come quella del Sistema di Protezione civile del Trentino, alla quale appartengono diverse Strutture operative. L'inaugurazione della cittadella è in programma sabato mattina 14 ottobre alle 9.

Tra le tante attività in calendario: l'esercitazione con la simulazione di un soccorso sulla funivia di Sardagna, con il coinvolgimento del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili dei fuoco di Trento, il Soccorso alpino e speleologico del Trentino e i Vigili del fuoco volontari (15 ottobre). Nella giornata di sabato una seconda area dimostrativa sarà presente in piazza Degasperi a Borgo Valsugana.

L'obiettivo è di consentire alla popolazione di vivere un'esperienza che guardi "oltre l'emergenza", al fianco di una significativa rappresentanza delle oltre 11mila persone che formano la Protezione civile, con le sue preziose componenti. Saranno visibili anche i macchinari in dotazione alle strutture operative, alcuni dei quali sono stati impiegati anche in occasione delle emergenze negli scorsi mesi in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Slovenia.

Questo il programma:

Sabato 14 ottobre

09:00 – Inaugurazione della Cittadella della Protezione civile

10:00 – Formalizzazione della nuova convenzione tra Provincia autonoma di Trento e Ingegneri, Architetti, Geologi e Geometri per la costituzione del Nucleo Tecnico a supporto delle attività di gestione delle emergenze

12:00 – Esercitazione: Soccorso con teleferica in ambiente alluvionale (Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento)

14:00 – Esercitazione: Posa delle barriere anti alluvione per la Biblioteca universitaria

15:00 – Dialogo pubblico: “Gestione delle emozioni e dello stress e tecniche di rilassamento” (Psicologi per i popoli del Trentino)

16:00 – Esercitazione: Come ti costruisco una coronella con i sacchi di sabbia (Servizi Bacini montani, Prevenzione rischi e Cue)

17:00 – Dialogo pubblico: “Saper leggere il territorio e pianificare la risposta in caso di emergenza - Carte delle pericolosità e pianificazione di protezione civile in ambito comunale”

Domenica 15 ottobre

09:00 – Dialogo pubblico: “Misure per la gestione del rischio valanghivo - Focus sulle Commissioni locali valanghe”

10:00 – Esercitazione: I cani “molecolari” della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe di Trento

11:00 – Dialogo pubblico: “Gestione delle emozioni, stress e tecniche di rilassamento (Psicologi per i popoli del Trentino)”

12:00 – Esercitazione: Soccorso con teleferica in ambiente alluvionale (Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento)

14:00 – Esercitazione: Soccorso alla funivia di Sardagna (Trentino Trasporti, Soccorso alpino e speleologico del Trentino, Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, Federazione dei Vigili del fuoco volontari)

15:00 – Dialogo pubblico: “Le misure per la gestione del rischio incendi”

16:00 – Esercitazione: Come ti costruisco una coronella con i sacchi di sabbia (Servizi Bacini montani, Prevenzione rischi e Cue)

17:00 – Dialogo pubblico: “Avvisi di condizioni meteo avverse ed avvisi di allerta - Come leggere le allerte ed interpretarne i contenuti”

BORGO VALSUGANA, PIAZZA DEGASPERI

Sabato 14 ottobre ore 9-18

- Mostra di mezzi, attrezzature e apparecchiature

- Stand delle Strutture operative

- Attività con le squadre giovanili dei Vigili del fuoco volontari del Distretto Valsugana e Tesino.