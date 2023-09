Ragazza di 19 anni cade da una scala e sbatte la testa: l’incidente sul lavoro in un’azienda di Aldeno

ALDENO. Una ragazza di 19 anni è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Trento a causa di un incidente sul lavoro in un'azienda di Aldeno. Dalle prime ricostruzioni, la lavoratrice si trovava su una scala quando è caduta, per cause ancora da accertare, da un'altezza di circa due metri. La ragazza, che ha sbattuto la testa, non avrebbe mai perso conoscenza. L'incidente è avvenuto intorno alle 9.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aldeno, gli operatori dell'Uopsal e del soccorso sanitario trentino. La giovane si trova all'ospedale Santa Chiara in osservazione.