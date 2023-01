Incidente sulla tangenziale di Trento, a Piedicastello: tre feriti e traffico in tilt

TRENTO. Non facciamo in tempo a riportare le dichiarazioni odierne del consigliere provinciale Michele Dallapiccola circa i continui incidenti stradali lungo la tangenziale di Trento, che alle 17.30 di oggi (giovedì 26 gennaio) la tratta in direzione nord, nei pressi di Piedicastello, diventa teatro di un tamponamento stradale.



L’incidente, per il quale tre persone sono state trasportate all’ospedale Santa Chiara di Trento, si è verificato poco prima delle gallerie di Piedicastello. Pesanti le ripercussioni al traffico veicolare, essendo anche l’orario di punta per molti cittadini trentini giunti al termine della propria giornata lavorativa.



Anche «Viaggiare In Trentino» segnala di prestare molta attenzione agli automobilisti intenti a percorrere la SS 12.