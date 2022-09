Festival dello sport, oltre 150 eventi e arrivano anche i neocampioni del mondo di volley

TRENTO. Oltre 150 eventi e più di 200 ospiti dal 22 al 27 settembre. Trento si prepara alla quinta edizione del Festival dello sport, evento organizzato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport.

Novità annunciata oggi: saranno in città anche i neocampionin del mondo di pallavolo della nazionale guidata dal ct Fefè De Giorgi.

Ci sarà anche il mezzofondista trentino, neocampione europeo, Yeman Crippa.

Domenica 25 l'incontro con Alex Schwazer.

Ma sfileranno anche i campioni del nuoto Ceccon, Martinenghi e Pilato.

"Quest'anno una medaglia in più, siamo tornati al primo posto come Provincia più sportiva in Italia. Non è un caso, perché abbiamo una squadra che crea opportunità di sport, riducendo anche il carico sulla sanità. Veniamo anche dalla medaglia della pallavolo in cui c'è tanta Trento. Il Festival entra in questo sistema di organizzazione e offre l'occasione di incontrare grandi atleti ed ex atleti", ha commentato Roberto Failoni, assessore provinciale allo sport, durante la conferenza stampa di presentazione a Trento.

"Noi creiamo sempre un rapporto osmotico tra città e rassegna. Trento diventa il Festival dello Sport nei giorni della manifestazione. Il fatto che alcuni commercianti abbiano deciso di organizzare un dopofestival, ne è un segno. Gli eventi riescono se organizzati in maniera rigorosa e questo rigore accomuna tutti i partner di questa straordinaria organizzazione", ha aggiunto il sindaco, Franco Ianeselli.

"La ricaduta sul sistema ricettivo è da tutto esaurito, si parla di un 95% di occupazione dei posti letto nei giorni di manifestazione. Andiamo verso la fine della stagione estiva con grande soddisfazione e questa è l'occasione per avviare quella autunnale con la marcia giusta", ha sottolineato Matteo Agnolin, direttore Apt Trento.

"Due i concetti importanti del connubio tra turismo e sport. Il primo è mostrarsi al mondo, ci sono richieste da accredito anche dalla Cina. Dimostriamo che i campioni in Trentino trovano un ambiente idoneo per allenarsi e per operare. Il secondo è che tutti nello sport parliamo la stessa lingua, raggiungendo con una pluralità di proposte gli appassionati di tutte le discipline, in Italia e all'estero, soddisfacendo tutti gli ospiti", ha detto Gianni Battaiola, presidente di Trentino Marketing.

"Al momento siamo arrivati a 325 ospiti, ma conto di aumentare sul filo di lana altri nomi. Non potevamo non lavorare con i nuovi campioni del volley con il loro ct: saranno qui venerdì 23 in mattinata.

Sabato per il ciclismo avremo tanti campioni, tra cui Vincenzo Nibali. Per gli appassionati di tennis, domenica avremo un grande giocatore e musicista come Yannick Noah.

Ma il Festival, come un giornale, è aperto fino all'ultimo, fino alla cerimonia inaugurale. Molta parte sarà dedicata al calcio, naturalmente, avvicinandoci anche ai mondiali in Qatar. Un panel eccezionale, per esempio, con Zico e Falcao, ma pure Batistuta e Zanetti, Klinsmann. Ne avremo davvero per tutti i gusti". Così Gianni Valenti, direttore scientifico Festival dello Sport e vicedirettore vicario della Gazzetta dello Sport, alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione, in programma a Trento dal 22 al 25 settembre.

"Un evento straordinario che offriamo al territorio, ma anche all'Italia e al mondo. Lo scorso anno 186 giornalisti accreditati. Quest'anno ci sarà anche un importantissimo network cinese. Così arriviamo ovunque a milioni di persone: ricordiamo 28 milioni di video scaricati nella passata edizione. Per questo il festival è grande opportunità anche per noi trentini, con occasioni di contatto importanti con lo sport, l'impresa, i media. Da qui possono scaturire ulteriori attività", ha aggiunto Maurizio Rossini, amministratore delegato Trentino Marketing.

"Lo sport è emozione, quando lo pratichiamo e quando lo guardiamo. Questa emozione ci unisce in una passione più grande oltre censo, genere, età permettendoci di identificarci in una grande passione, come con le nazionali. Festival dello Sport ha valore in assoluto, non solo ci fa incontrare per strada i nostri beniamini, ma anche conoscere figure fondamentali e più nascoste come allenatori e dirigenti, dandoci un'opportunità di formazione come sport del territorio. In Trentino organizzeremo, in questo spirito, il primo evento di avvicinamento alle Olimpiadi invernali 2026", ha annunciato Paola Mora, presidente Coni Trentino. "Nel Festival troviamo la benzina per motivare i ragazzi con disabilità ad abbracciare la pratica sportiva. Noi portiamo lo sport all'interno delle attività di riabilitazione, per esempio all'ospedale di Villarosa, ma pure andando nelle scuole, facendo rete per migliorare la qualità della vita delle persone", ha detto Massimo Bernardoni, presidente del Comitato paralimpico Trentino.