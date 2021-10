Ruspe al lavoro per preparare il concerto di Vasco Rossi all'area San Vincenzo

TRENTO. Le ruspe ci sono. E hanno cominciato a lavorare per predisporre l'area di 26 ettari destinata ad ospitare la Trentino Music Arena individuata dalla Provincia per il concerto di Vasco Rossi del 20 maggio 2020.

Chi va a vaccinarsi al drive through di via San Vincenzo le può vedere all'opera.

E il capo della protezione civile della Provincia, Raffaele De Col, incaricato dell'improba impresa di convertire i campi in un'area da concerto capace di ospitare 120mila fans (e proprio il numero suscita forti perplessità), con tutto ciò che serve per accogliere in sicurezza un fiume di persone più numeroso dei residenti in città, promette che: «I lavori penso che saranno finiti entro aprile i primi di maggio».

