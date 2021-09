Festival dello Sport, da domani il via alle prenotazioni per i biglietti

TRENTO. E’ iniziato il conto alla rovescia per il Festival dello Sport di Trento, in programma dal 7 al 10 ottobre sul tema “L’attimo vincente”. Organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, il Festival, che vedrà la presenza di circa 200 ospiti, dopo l’edizione del 2020 a porte chiuse, riapre le sale e i teatri della città al grande pubblico.

Da domani alle ore 12, infatti, sarà possibile accedere sul sito www.ilfestivaldellosport.it e prenotare il proprio posto per l’evento desiderato. Naturalmente le disponibilità di posti saranno limitate a causa delle regole legate al contrasto della pandemia.

Per prenotare, è possibile farlo fino a due ore prima dell'inizio di ogni conferenza, occorre entrare sul sito del Festival e cliccare sul programma. Per ogni evento ci sarà un link che porta ad una scheda di prenotazione. Verrà chiesto il nome, il cognome, il numero di telefono ed una mail, alla quale arriverà la conferma della prenotazione. Ogni persona può prenotare solamente un posto, per accedere alle sale sono necessari il green pass e la mascherina.

Sempre da domani, inoltre, i giornalisti e gli operatori dell’informazione, fotografi e cameraman, potranno richiedere l'accredito per seguire il Festival. Si ricorda che l’accredito non dà automaticamente accesso agli eventi per i quali è necessario, infatti, essere in possesso del biglietto d’ingresso.

Ogni accreditato dovrà comunicare, al momento del ritiro del pass, quali eventi intende seguire e successivamente in base alle disponibilità riceverà conferma.

Tutti gli accreditati, che dovranno essere in possesso di green pass, potranno comunque fruire dei servizi messi a disposizione nell’area press del sito - comunicati, foto e video – e accedere alla sala stampa, dove sarà possibile seguire in streaming i principali eventi.

Tutte le info sul sito www.ilfestivaldellosport.it