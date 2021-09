Cantiere in via Bernardo Clesio? Niente paura, i pedoni potranno passare (gratis) dai giardini del Castello del Buonconsiglio

TRENTO. A volte i cantieri stradali possono anche portare… buone notizie.

A Trento i lavori in piazza Mostra e lungo via Bernardo Clesio stanno portando dei disagi per chi deve transitare a piedi in zona, ed ecco che in soccorso dei pedoni trentini arriva il Castello del Buonconsiglio.

Proprio così: dal lunedì al sabato, a partire dalle 7.15 del mattino, il Castello aprirà i suoi accessi a tutti in modo che si possa transitare negli storici giardini interni e permettere così al cantiere lungo via Bernardo Clesio di completare i suoi lavori.

È il Comune di Trento in una nota ad annunciare la “camminata nella storia” che ogni trentino potrà fare senza dover pagare alcun biglietto, sottolineando la «grande disponibilità» dei vertici del Castello del Buonconsiglio che hanno accettato di buon grado questa proposta.

In questo modo si potrà «permettere il transito nord-sud attraverso i giardini e consentire la deviazione su questo percorso del transito pedonale che da Port'Aquila scende in particolare verso le scuole Sanzio», sottolinea il Comune.