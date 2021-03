Studentato di San Bartolameo: nessuno studente positivo dopo altri 202 tamponi

TRENTO- Si sono conclusi in giornata gli oltre 200 tamponi per gli studenti residenti nelle palazzine E ed F dello studentato San Bartolameo di Trento, a seguito dei 10 giorni di isolamento disposti dall'Azienda sanitaria.

Gli studenti sono risultati tutti negativi, confermando quindi le previsioni positive del primo screening effettuato lo scorso 5 marzo, dove era stato trovato un solo positivo sui 202 tamponi processati. Lo comunica l'Opera universitaria di Trento.

"Pensiamo che tenere gli studentati aperti, nel rispetto delle norme di sicurezza, seppur non a rischio zero, sia un'opportunità per i giovani di portare avanti la loro formazione, un doveroso investimento per le istituzioni attive nel campo dell'istruzione, un'occasione di rinsaldare il legame con il territorio che li ospita. Crediamo che sia doveroso provare ad andare avanti, sia per i nostri studenti, ai quali chiediamo un ulteriore sforzo di attenzione, sia per l'intera città, che contiamo di avere al nostro fianco ancora nei mesi che ci aspettano, a beneficio di tutto il nostro Paese", dichiara la presidente Maria Laura Frigotto.