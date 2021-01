Il sindaco Franco Ianeselli è in "isolamento domiciliare" per precauzione. Come scrive oggi su Facebook "Mia moglie Chiara purtroppo ha sintomi Covid, febbriciattola e indolenzimento.

Domani il tampone. Intanto mi sono messo in isolamento, lavoro da remoto, con la fortuna di avere questo consulente speciale".

E posta la foto "casalinga" con il bambino.