Per il suo settimo compleanno la serata “MUSE di mezza estate” ha per titolo “Via dall’Inferno!”, un messaggio di speranza e di desiderio di lasciarci presto alle spalle l’emergenza sanitaria e la difficile situazione che stiamo vivendo.

Una festa dal pomeriggio di oggi a notte fonda con il programma serale che inizia con il dialogo tra Roberta Villa, giornalista, divulgatrice scientifica e membro della task force anti fake news del governo, e Carla Broccardo, fondatrice dell’Associazione Futuristi Italiani.

A seguire la proiezione del film “INFERNO” (1911), sonorizzato dal vivo dal gruppo Edison Studio, e l’omaggio musicale al maestro Ennio Morricone.

«Il tema di questa particolare festa di compleanno non poteva che essere una riflessione sul coronavirus e quindi, per quest’anno, i toni saranno un po’diversi e meno scherzosi rispetto alle precedenti edizioni. Ma crediamo sia corretto così. Con “Via dall’Inferno” abbiamo voluto sottolineare tuttavia il desiderio di superare insieme questa grande crisi e promuovere un percorso che ci porti fuori da questo momento difficile». Con queste parole il direttore del MUSE – Museo delle Scienze Michele Lanzinger anticipa il programma di MUSE di mezza estate – Via dall’Inferno!, l’evento che oggi dalle 16.30 a mezzanotte, animerà il grande giardino del Museo in occasione del settimo compleanno del Museo delle Scienze.

Una giornata di attività e laboratori rivolti alle famiglie, dj set e riflessioni sul ruolo della scienza nelle situazioni di emergenza. Tutto all’insegna della sicurezza e del distanziamento. Un appuntamento, quest’anno in una veste del tutto rinnovata, che ha l’obiettivo di offrire al pubblico nuovi sguardi e strumenti che infondano alle persone responsabilità e spirito giusto per affrontare – in maniera più consapevole - il domani.

A leggere quello che è accaduto da febbraio 2020 ad oggi a livello di ricerca scientifica, di scelte in termini di previsione e di gestione del rischio da parte delle istituzioni, di comunicazione e percezione da parte della cittadinanza, due ospiti d’eccezione: Roberta Villa, membro della task force anti fake news del governo e giornalista laureata in medicina e chirurgia, e Carla Broccardo, co-founder di AFI – Associazione Futuristi Italiani, protagoniste del talk scientifico delle 21.30 dal titolo “Comunicare la pandemia. Scenari attuali e futuri possibili”.

A seguire, alle 22.30, la proiezione a cura del Centro Servizi Culturali Santa Chiara del film “INFERNO” (1911, durata 71’),