È entrata in farmacia nel sobborgo di Romagnano, poco distante da Trento, coltello da cucina e minacciando una delle due impiegate, strattonandola per farsi consegnare l’incasso di giornata. Poi ha tentato di aprire la cassa gridando «Datemi l’incasso, datemi l’incasso». Poi, dopo un tentativo di fuga, la donna, 37 anni, è stata arrestata dalla squadra volanti della polizia per il reato di tentata rapina aggravata ed è ora nel carcere di Spini di Gardolo.

L’impiegata è riuscita a divincolarsi e, con l’aiuto dell’altra farmacista, è riuscita a disarmare la donna. Le farmaciste hanno poi chiamato in Questura. La rapinatrice, resasi conto dell’imminente arrivo della polizia, è fuggita abbandonando il coltello a terra ma è stata notata poco dopo da un poliziotto fuori servizio presente in zona, che ha poi indicato alle volanti che la stavano cercando il luogo in cui si era rifugiata: la propria abitazione nella zona sud dell’abitato di Romagnano.

Una volta fermata, la donna ha ammesso di essere l’autrice del tentativo di rapina ed è stata arrestata.