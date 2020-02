Gigantesca rissa in strada, intorno alle ore 19, a Port'Aquila.La zona, che da un paio d'anni è diverntata un punto di spaccio della droga e di scambio di stupefacenti, ha visto oggi almeno 30 nordafricani affrontarsi in una zuffa, che sarebbe nata per questioni appunto di droga.

L'allarme è stato dato dagli automobilisti in transito, che si sono trovati i giovani in strada, che si affrontavano a mani nude, per poi passare a colpi di bastone e bottiglie lanciate. Alcuni oggetti hanno colpito anche auto di passaggio.

Sul posto sono intervenuti in breve i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che però al loro sopraggiungere hanno visto solo i "duellanti" fuggire in ogni direzione, sia verso i giardini di piazza Venezia, sia dietro l'edicola verso via della Saluga. In pochi istanti, sul terreno rimanevano solo bolognini, cocci di vetro e bastoni.

La piazzetta di Port'Aquila, da tempo è diventata un punto di "scambio" di droga, con le automobili dei corrieri che arivano da via Cervara o via Venezia, e vengono avvicinate dai "galoppini" che poi si dileguano rapidamente verso il centro storico.