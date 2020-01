A seguito delle recenti rapine, il questore di Trento, Giuseppe Garramone, ha disposto un aumento dei servizi di prevenzione, con le volanti e il Reparto prevenzione crimine, nei parchi pubblici e nelle vie limitrofe al palazzetto dello sport di via Fersina. La decisione è stata presa in questura nel corso di una riunione con tutti i dirigenti.



Deciso anche un aumento da parte della Squadra mobile delle attività investigative destinate a contrastare il fenomeno dei reati contro il patrimonio, e in particolare dei furti in appartamento e delle rapine avvenute recentemente sulla collina di Trento.



La Squadra mobile, a seguito dei tre arresti del 23 dicembre, è riuscita ad individuare 20 furti avvenuti in città e nella provincia di Trento e ad addebitarli alla banda arrestata alla vigilia di Natale.