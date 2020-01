La polfer è intervenuta alla stazione di Trento per un uomo, riverso a terra ed apparentemente esanime, pericolosamente sdraiato sulla rotaia dove, proprio in quel preciso istante, stava partendo un treno per Bolzano.

Il 54enne noto alle forze dell'ordine, non voleva saperne subito di collaborare, forse per il troppo alcol in corpo, gli agenti l'hanno perciò sollevato di peso e messo in salvo.

E' stato poi visitato dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Solo dopo la contestazione di una sanzione amministrativa per ubriachezza in luogo pubblico, con segnalazione del fatto al Commissariato del Governo; l'uomo ha realizzato come l'intervento della polizia ferroviaria gli abbia salvato la vita.