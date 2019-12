«Ringrazio il mondo della comunicazione locale per il servizio svolto in questi anni, non tanto a favore dell’amministrazione comunale, ma all’intera cittadinanza». Così il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, durante il tradizionale incontro di fine anno con i giornalisti trentini.



Quello di Andreatta è stato l’ultimo saluto in qualità di sindaco della città di Trento, il dodicesimo anno dall’inizio del suo mandato quale primo cittadino (il primo incarico è stato in qualità di vicesindaco facente funzione tra il 2008 e il 2010).



«Da quando ho iniziato la città è profondamente cambiata. Abbiamo fatto di Trento una città di relazione, e, nonostante la crisi, ho cercato di tenere insieme la comunità in anni difficili, creando opportunità per giovani e paracadute per chi si trova in difficoltà», ha ricordato Andreatta.



All’incontro, durante il quale è stato ricordato più volte il giovane Antonio Megalizzi, erano presenti anche il rappresentante dell’Ordine dei giornalisti Enrico Paissan, che ha ricordato le difficoltà vissute dalla stampa in questi ultimi anni, e del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige Rocco Cerone.

«Se Trento è tra i primi posti a livello nazionale, il merito deve essere ascritto anche alla qualità del giornalismo locale. Per il 2020 le priorità saranno il contratto per la pubblica amministrazione e il lavoro precario nel giornalismo», ha concluso Cerone.