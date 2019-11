Slavina nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 85 tra Lagolo e le Viote: poco dopo le 18.45 la neve ha invaso la carreggiata in località "al Camp", fortunatamente senza travolgere mezzi in transito. Da Lasino sono saliti i vigili del fuoco volontari del locale corpo assieme ai carabinieri, dalle Viote sono scesi i vigili del fuoco volontari di Sopramonte e la polizia locale del capoluogo: la strada provinciale è stata precauzionalmente chiusa in attesa dei sopralluoghi di questa mattina.

Nel frattempo, a seguito delle precipitazioni di ieri la Protezione civile ha deciso di mantenere il livello di allerta gialla per tutto il fine settimana. Il territorio verrà costantemente presidiato, uomini e mezzi saranno pronti ad intervenire per affrontare eventuali problemi. La popolazione è quindi ancora invitata a ridurre gli spostamenti e, in ogni caso, a porre particolare attenzione alle condizioni dei luoghi percorsi. La neve, comunque, tornerà solo a partire dai 1.500 metri di quota. (foto di repertorio)