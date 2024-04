Rovereto, Gianpiero Lui formalizza la candidatura: «Rilanciare la città dopo anni di declino»

TRENTO. Gianpiero Lui ha formalizzato oggi (24 aprile) la sua candidatura a sindaco di Rovereto alle elezioni comunali del 26 maggio per la coalizione "Progetto per Rovereto", composta da Lui Sindaco, Patt, Rovereto al centro, Forza Italia e Lega, mentre Fratelli d'Italia correrà separatamente con Paolo Piccinni.

«Ci proponiamo di rilanciare la nostra città dopo anni di evidente declino, partendo dalla rivitalizzazione del centro storico e delle attività economiche che ne garantiscono attrattività e vivibilità. Come? Intervenendo sul piano della mobilità con l'obiettivo di fluidificare il traffico veicolare e liberare dal traffico asfissiante la statale», afferma Lui.

«Il tema della sicurezza urbana sarà una delle priorità - aggiunge Lui - senza minimizzarlo ed aumentando il presidio del territorio. Vogliamo dare prospettive concrete ai nostri giovani, collaborando con il mondo delle imprese e creando occasioni di aggregazioni, socialità e svago e, nel contempo, ci adopereremo per potenziare l'offerta formativa, in particolare quella universitaria, che può garantire una costante frequentazione della città, che può sfruttare anche una crescente vocazione turistica. Non da ultimo, instaureremo un rapporto nuovo di collaborazione con l'Amministrazione provinciale rivendicando il ruolo centrale di Rovereto quale seconda città del Trentino, fondamentale nello sviluppo provinciale, capace di essere propositiva ed autorevole ad ogni livello, sui grandi temi delle infrastrutture e delle grandi opere».