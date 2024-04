Voleva bruciare i rami di olivo, grave una donna di 78 anni ustionata dall'alcol

ROVERETO. Voleva bruciare i rami d'olivo della domenica delle Palme, ma l'utilizzo dell'alcol ha avuto gravissime conseguenze su un'anziana che ha riportato vaste ustioni su tutto il corpo. Una donna di 78 anni dopo le prime cure da parte degli operatori di Trentino Emergenza e del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria del Carmine è stata trasferita a Verona al centro grandi ustionati.



Il dramma si è consumato ieri mattina, domenica 14 aprile, in un'abitazione della zona del Brione. Non sembra però in pericolo di vita.



