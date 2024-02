La Giornata degli Oratori, domenica in 450 a Rovereto: fra riflessioni e preghiera, si parla anche di internet

ROVERETO. Sono 450 gli iscritti alla Giornata degli oratori trentini, in programma domenica 25 febbraio a Rovereto, presso il Centro pastorale Beata Giovanna e l’oratorio Rosmini. La Giornata è organizzata dalla Diocesi attraverso il Servizio pastorale giovanile e l’Associazione NOI Oratori.

Si tratta di un prezioso appuntamento di amicizia e formazione per tutti gli animatori e gli educatori degli oratori attivi in Trentino, dal titolo “Dov’è la mia speranza?”, che riprende il tema della prossima Giornata Mondiale della Gioventù in calendario nel 2027 a Seoul in Corea.

Il programma prevede l’accoglienza a partire dalle ore 9 al Centro Beata Giovanna con i primi laboratori a sfondo biblico, per poi trasferirsi al teatro Rosmini ed ascoltare la testimonianza di Guido Marangoni, ingegnere informatico dell'Università di Padova, scrittore, giornalista (collaboratore di RAI, Corriere della Sera e Famiglia Cristiana) e attore che da anni percorre l'Italia con interventi su diversità e inclusione.

Dopo la S. Messa nella chiesa di S. Marco (12.15) e il pranzo al sacco, la Giornata oratori prosegue nel pomeriggio ancora al Centro Beata Giovanna con un’ampia proposta di laboratori a rotazione in vista dell’animazione estiva di Grest e campeggi.

Per i giovani dai 18 anni in su è previsto anche un incontro sulle sfide del web dal titolo “Crescere in rete: come accompagnare le nuove generazioni?” a cura di Matteo Kettmaier, psicologo e psicoterapeuta, ideatore e fondatore del Progetto “Navigare a Vista”.