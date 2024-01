Costruire robot con il Lego: una gara che è una cosa seria domenica a Rovereto

ROVERETO. Ai blocchi di partenza il concorso per la promozione di robotica e scienza tra i giovani e le giovani FIRST® LEGO® League, edizione italiana.

La prima qualificazione della stagione 2024 con la Challenge MASTERPIECESM si terrà domenica 21 gennaio al palazzetto dello sport di Rovereto, con la partecipazione di 14 squadre dal nordest (8 dal Trentino di cui 4 da Rovereto), per oltre 200 tra ragazze e ragazzi, coach e accompagnatori che si sfideranno a colpi di mattoncini LEGO e idee innovative.

La sfida di Rovereto sarà la prima del programma Challenge, dedicato ai ragazzi dai 9 ai 16 anni, che ha visto un boom di iscrizioni in tutto il paese, con record assoluto di 246 squadre, oltre 3000 giovani aspiranti scienziate e scienziati da tutta Italia.

L’organizzazione è affidata alla Fondazione Museo Civico, che è anche coordinatore nazionale della manifestazione.

ll tema della Challenge 2023/2024 è «Masterpiecesm», che vede declinare le più moderne tecnologie e le discipline STEM al tema delle arti e della comunicazione.

Vuol dire condividere le proprie passioni culturali, artistiche, sportive - quello che le giovani generazioni fanno benissimo da sempre - ma nel modo più smart possibile, coniugando arte e scienza e utilizzando al meglio robotica, competenze ingegneristiche e tecnologie (audiovisivi, tecnologie immersive, rappresentazioni teatrali, concerti) per il massimo coinvolgimento, la rappresentazione più spettacolare e la migliore sostenibilità.

Nelle settimane successive si svolgeranno le altre selezioni regionali con ben 12 eventi di qualificazione da nord a sud Italia, al termine dei quali le migliori squadre convergeranno nella finale nazionale in programma a Salerno il 16 e il 17 marzo.

Tra gennaio e maggio si svolgeranno in Italia anche gli eventi del programma Explore, per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni e, per la prima volta in Italia, nel 2024 si terranno 3 eventi Discover che vedranno cimentarsi con i primi rudimenti di robotica e coding bambini e bambine molto piccoli, dai 4 ai 6 anni.

Uno degli eventi Explore si svolgerà in maggio presso la sede della Fondazione Bruno Kessler a Povo. FBK da quest’anno ha avviato una collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto a sostegno dell’iniziativa.