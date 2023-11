Salsomaggiore Terme: Valentina Riedo, 18 anni di Rovereto, eletta Miss Rocchetta Bellezza 2023

SALSOMAGGIORE. In attesa dell'elezione della nuova Miss Italia di questo pomeriggio, sabato 11 novembre, alle 17, con diretta su missitalia.it - nel Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme, sono stati assegnati i titoli nazionali alle concorrenti che partecipano all'84a edizione del Concorso. Ecco l'elenco delle titolate ed il titolo con cui sono arrivate in finale (tra parentesi).

MISS MILUNA: Chiara Avanzi (Miss Lazio)

Chiara Avanzi (Miss Lazio) MISS ROCCHETTA BELLEZZA: Valentina Riedo (Miss Trentino Alto Adige+)

Valentina Riedo (Miss Trentino Alto Adige+) MISS SPORT GIVOVA : Jasmine D'Aniello (Miss Campania+)

: Jasmine D'Aniello (Miss Campania+) MISS CINEMA DR.KLEEIN: Luna Maria Sole Meneguzzo (Miss Veneto)

Luna Maria Sole Meneguzzo (Miss Veneto) MISS FRAMESI: Nicole Barbagallo (Miss Liguria)

Nicole Barbagallo (Miss Liguria) MISS SORRISO: Alice Galante (Miss Emilia Romagna+)

Alice Galante (Miss Emilia Romagna+) MISS ELEGANZA: Chiara Viscillo (Miss Puglia+)

Chiara Viscillo (Miss Puglia+) MISS GUIDA SICURA: Francesca Bergesio (Miss Piemonte)

Nel corso dell'evento sono stati assegnati anche i seguenti titoli onorifici ad altrettante ragazze non in gara:

MISS PERSONALITÀ: Giulia Gerardi

Giulia Gerardi MISS PERSONALITÀ: Eleonora Moniaci

Eleonora Moniaci MISS CORAGGIO: Jennifer Cavalletti

Jennifer Cavalletti MISS CORAGGIO: Ilenia Garofalo

Ilenia Garofalo MISS SIMPATIA: Federica Nolla

Federica Nolla MISS CREATIVITÀ: Lucia Cavallo​​​

Vittorio Sgarbi, presidente della giuria dell'84^ edizione di Miss Italia, nel corso della conferenza stampa di presentazione della finale, ne ha avute per tutti: “La cosa più triste di questa edizione è che non ci sia un canale nazionale che trasmetta la finale come è sempre stato, per una censura violenta, fascista, grave. Il problema è l'intolleranza e l'azione negativa è quella di chi vuole abolire Miss Italia e il Natale, nel nome di una falsa tolleranza. Noi dobbiamo difendere i nostri valori e la nostra storia".



Quindi un richiamo alle dichiarazioni dell'ex presidente della Camera, Laura Boldrini: “Miss Italia è l'esaltazione del bello, attaccata ideologicamente dalla Boldrini, massima carica dello stato. Miss Italia sublima la bellezza e va fatta una battaglia per difenderla così come dobbiamo difendere il Natale dagli attacchi di chi lo vuole cambiare. Si vedono in Tv programmi assurdi e offensivi e la Tv pubblica che non fa manda in onda Miss Italia veste i panni di una censura che rievoca tempi bui. Difendiamo i valori positivi, da sottosegretario difenderò il valore di un bene dell'Italia come Miss Italia”.​​​​​​