Musica: ecco il Festival di Rovereto, grande attesa per Tananai (già verso il sold-out)

ROVERETO. Un festival in cerca di casa. "Sfrattato" prima da piazza Rosmini, poi anche dalla piazza del Mart, il nuovo "Rovereto Music Festival" alla fine, con tutta probabilità, si accaserà su corso Bettini. Perché? Perché le prevendite corrono troppo forte, e già oggi a conti fatti si è capito che sotto la cupola di Botta tutti gli spettatori che si sono già procurati un biglietto non ci potrebbero stare.

Effetto di Tananai, il giovane cantautore fenomeno musicale del 2022, che l'organizzazione, in capo alla ditta ProgettoEventi di Rovereto, è riuscita ad accaparrarsi prima che diventasse la star di questa stagione, entrando nel giro di Fedez e compagni e firmando il tormentone estivo "La dolce vita".

Tananai salirà sul palco domenica 28 agosto. Ma non di solo Tananai vive la prima edizione del Rovereto Music Festival, che porterà il giorno prima, il 27 agosto, su corso Bettini anche Bandabardò & Cisco. E ancora: insieme a Tananai si esibiranno Anna Carol e Caterina Cropelli.

Con Bandabardò & Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers, si esibiranno i The Virgin, gruppo rock di Rovereto.

Ad organizzare il Festival è, come detto, ProgettoEventi, in collaborazione con il Comune di Rovereto. «Sarà un primo test per un Festival più ampio da portare avanti e far crescere insieme all'amministrazione comunale nei prossimi anni - dice Filippo Giacomazzi, di ProgettoEventi - Crediamo che chiamare sul palco big nazionali che interessano un pubblico trasversale, come Tananai per i giovani e Bandabardò per i più adulti, insieme ai nostri artisti trentini sia una formula vincente. C'è un grande bacino musicale che sta crescendo in Trentino e compito di chi lavora in questo settore è incentivarne la crescita».

La serata di sabato 27 agosto sarà aperta dai "The Virgin", gruppo rock di Rovereto e a seguire la Bandabardò, una delle più longeve band del panorama musicale italiano che arriva a Rovereto insieme a Cisco, storica voce dei Modena City Ramblers. Con oltre 1.500 concerti e più di 25 anni di attività, ascoltare la Bandabardò live è sempre un'esperienza incredibile. A Rovereto fa tappa il "Non fa paura tour", progetto dal vivo di Bandabardò e Cisco che rappresenta l'evoluzione naturale dell'iniziativa discografica partita con la pubblicazione lo scorso 20 maggio dell'album "Non fa paura". Il disco contiene 10 tracce tra brani inediti, oltre che cover e rivisitazioni di brani storici della produzione musicale sia di Bandabardò che di Cisco.

Questa la tracklist: "Come accendini accesi", "In Patagonia", "Gilles", "Un maglione di lana irlandese", "Una gita sul Po", "Onda granda", "Pioggia e sole", "Sono un eroe", "Manifesto", "Non fa paura".

Domenica 28 agosto sarà la volta di Tananai, doppio disco di platino e in cima a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita con "La dolce vita" assieme a Fedez e Mara Sattei. Tananai, idolo dei giovanissimi e fenomeno social, dopo l'esperienza sanremese con "Sesso Occasionale", singolo certificato disco d'oro con più di 14 milioni di stream, continua la sua ascesa con oltre 2.4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il giovane cantautore porterà live a Rovereto le sue canzoni più amate, tra cui il suo ultimo brano, "Pasta".Sempre domenica 28 agosto, sul palco del "Rovereto Music Festival" arrivano anche Anna Carol e Caterina Cropelli. Anna Carol, bolzanina di nascita, dopo un girotondo tra Colonia, Rotterdam e Londra, è ritornata in Italia portando con sé soul, R&B, elettroniche e affascinata dal mondo della scrittura.

La cantautrice trentina Caterina Cropelli tra i giovani talenti della musica italiana, dopo l'esperienza in gara a X Factor nel 2016, ha conquistato le principali playlist di Spotify (New Music Friday, Indie Italia, Scuola Indie, Best of Indie Italia 2020), superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album d'esordio uscito a marzo 2020.