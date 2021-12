A spasso nella preistoria fra le orme dei dinosauri: l'anno prossimo il cantiere dei Lavini per il nuovo percorso di visita

Rovereto / Il progetto

Prevista anche una passerella a forma di anfiteatro lunga 320 metri, per ammirare le straordinarie impronte: un tassello importante in un processo che ha l'obiettivo di potenziare la valenza turistica del sito che non ha eguali in Europa



L'IDEA Jurassic Park in Vallagarina: dopo trent'anni di attesa qualcosa si muove