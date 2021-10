Vaccinazioni, in Vallagarina ventenni da record: si vaccinano nettamente di più di trentenni e quarantenni

ROVERETO. In Vallagarina e sugli Altipiani Cimbri si è finora vaccinato contro il Covid-19 il 70% della popolazione, oltre 67.700 persone, leggermente al di sotto della media provinciale che è al 71%.

Se si considera solo la popolazione vaccinabile, cioè quella dai 12 anni di età, risulta coperto il 79% dei residenti, anche in questo caso appena sotto l'80% medio di tutto il Trentino.

In testa per quota di immunizzati sulla popolazione non c'è il centro urbano di Rovereto, dove siamo al 67%.

Il record si raggiunge invece a Nomi, col 74% della popolazione residente vaccinata, seguito da vicino da Volano col 73% e da Brentonico col 72%.

La copertura è molto elevata nelle fasce di età più anziane e poi diminuisce con l'età, con una vistosa eccezione: i ventenni si vaccinano nettamente di più di trentenni e quarantenni.

Il picco è a Villa Lagarina: si è già vaccinato l'82% di chi ha fra 20 e 29 anni, numeri al top in Trentino.

I più giovani, anche se meno colpiti dalla pandemia, vogliono uscire al più presto da questo incubo.

I dati, arrivati dall'Azienda sanitaria provinciale e divulgati dai Comuni, si riferiscono a metà settembre e, in alcuni casi, a una decina di giorni fa.

Le cifre di dettaglio per ora non sono disponibili per i comuni di Isera, Terragnolo e Trambileno.

Ma le tendenze generali sono chiare e dicono che la campagna vaccinale anti-Covid ha raggiunto livelli di copertura della popolazione elevati, anche se ancora non sufficienti per cantare vittoria contro il virus.

E dicono che chi ha scelto di coprirsi maggiormente, di abbassare, anche se non di azzerare, il rischio di contrarre la malattia, sono in primo luogo gli anziani, che più hanno sofferto in tutti questi mesi, e poi i giovanissimi, che vogliono tornare a vivere al più presto una vita normale.

In Vallagarina i vaccinati totali sono 64.600 su poco meno di 92mila abitanti.

Sugli Altipiani Cimbri sono coperte 3.100 persone su 4.600 residenti, il 68% circa, un po' meno della media.

In testa per vaccinazioni con il 74% della popolazione, quasi mille immunizzati su 1.300 abitanti, c'è Nomi, dove oltre i 70 anni sono praticamente tutti coperti e oltre i 50 siamo all'88%.

I quarantenni sono vaccinati al 79%, i trentenni al 66%, i ventenni al 73%, mentre si scende sotto il 60% per i ragazzi fino a 19 anni.

A Volano la percentuale complessiva di vaccinati è pari al 73%, 2.200 su 3.000 abitanti, con gli anziani sopra il 90% e i ventenni al 75% ma, in questo caso, i trentenni che li battono al 76%.

A Brentonico sono vaccinate 2.900 persone su 4.000, pari al 72%, con gli anziani tra il 90 e il 100%, i ventenni al 75%, rispetto al 68% dei trentenni, e ragazzi e ragazze tra 12 e 19 anni al 62%.Sopra il 70% di vaccinazioni, al 71%, troviamo Lavarone con 850 immunizzati su 1.200 residenti circa.

Le altre due località degli Altipiani sono invece più indietro: sia a Folgaria che a Luserna - ma qui i dati sono meno aggiornati - siamo al 67% della popolazione. Al 70% di immunizzati, 2.800 persone su 4.000 abitanti, c'è pure Avio.

Rovereto è al 67%: 26.900 vaccinati su 40.100 abitanti.

Gli ultraottantenni sono coperti al 96% ma tra i settantenni e i sessantenni scendiamo sotto il 90% e fra i trentenni siano al 63%.

I ventenni roveretani invece riportano la quota al 70%.

Il record di ventenni vaccinati si raggiunge però a Villa Lagarina con l'82%. Villa nel complesso è al 69%. Ad Ala è coperto il 77% dei 20-29enni, ad Avio, Brentonico, Pomarolo, Volano il 75%.

A Ronzo Chienis, dove la quota complessiva è il 64%, la più bassa della Vallagarina, i ventenni sono al 74%, a Besenello, Nomi, Vallarsa al 73%, a Nogaredo al 71% come a Mori, dove la media cittadina è al 69%, 6.900 vaccinati su 10mila abitanti.