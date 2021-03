Dolomiti Ambiente: a Rovereto, anche in zona rossa, sportello aperto senza appuntamento

ROVERETO - Dolomiti Ambiente desidera segnalare che lo sportello in via Manzoni rimane attivo senza prenotazione anche per la durata della zona rossa, per la distribuzione delle dotazioni necessarie al corretto smaltimento dei rifiuti (sacchi igiene urbana, mastelli, etc).

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e non sarà necessario prendere un appuntamento; in ogni caso, si raccomanda di recarsi in via Manzoni solo se lo spostamento sia giustificabile ed assolutamente indispensabile.

Per venire incontro a tutte le altre necessità dei cittadini, Dolomiti Ambiente ha deciso di potenziare i propri servizi online, particolarmente utili in questa fase di emergenza sanitaria: per tutte le operazioni contrattuali, le prenotazioni del ritiro degli ingombranti e la verifica del numero di svuotamenti della frazione residuo registrati, è disponibile lo sportello online accessibile dal sito web dell’azienda.

E’ inoltre disponibile la nuova App “Dolomiti Ambiente” dove trovare tutte le informazioni relative alle utenze, le giornate di raccolta, la guida alla raccolta differenziata, oltre all’archivio fatture e dove è possibile all’avanzamento degli svuotamenti; è possibile infine ricevere la bolletta via mail, che rispetto a quella cartacea fa bene all’ambiente: si può richiedere allo sportello online o chiamando il numero gratuito 800.847.028.