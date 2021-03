Domani una domenica con porte aperte per molti negozi, prima della zona rossa

Con il passaggio del Trentino in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo, molti punti vendita al dettaglio dovranno chiudere (in particolare, gioiellerie, abbigliamento e calzature per adulti, articoli regalo) e potranno eventualmente svolgere soltanto vendita con consegna a domicilio.

Nell'ottica di offrire alla propria affezionata clientela ed anche a tutti i cittadini interessati un miglior servizio, molti negozi del centro di Rovereto hanno deciso l'apertura festiva nella giornata di domani, domenica 14 marzo. Anche in altre città del Trentino si pensa a iniziative simili.

Un'ultima possibilità di dedicarsi agli acquisti, prima dell'entrata in vigore delle restrizioni legate al passaggio in zona rossa, in piena sicurezza, godendo nel contempo degli ampi spazi all'aperto che vie e piazze del Rovereto possono offrire a famiglie e cittadini.

"L'iniziativa è stata pensata come un servizio aggiuntivo per i nostri clienti e per tutti i consumatori - spiega Giuliana Savoia, presidente dell'Associazione commercianti al dettaglio di Rovereto e Vallagarina -, che si sono trovati spiazzati dal passaggio in zona rossa.

Una risposta tempestiva che arriva dal commercio cittadino alle necessità dei cittadini di effettuare i loro acquisti, magari programmati nelle prossime settimane quando invece, notizia di venerdì, molti operatori commerciali dovranno restare chiusi.

Ecco, quindi, l'idea di mettere a disposizione una giornata in più per lo shopping, anche di domenica, nella quale normalmente i piccoli negozi di vicinato osservano il loro giorno di riposo settimanale.

Ringrazio i colleghi che hanno deciso di aprire e raccomandiamo fin d'ora a quanti verranno in città il rigoroso rispetto delle disposizioni anti contagio: indossare sempre le mascherine, evitare ogni tipo di assembramento ed entrare nei negozi rispettando il numero massimo di persone ammesse in ogni punto vendita", si legge in una nota dell'Unione commercio e turismo