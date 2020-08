Un veicolo si è incendiato sull'autostrada del Brennero, in corsia sud, all'altezza di Chiusole, poco prima di Rovereto venendo da Trento.

Le fiamme e la colonna di fumo nero sono state ben visibili a distanza, come nelle foto inviateci da un nostro lettore.

Per fortuna non risultano esserci stati feriti. Gli occupanti dell'auto erano scesi in tempo, dopo che il conducente aveva accostato.

Ma l'incendio ha provocato disagi al traffico e fino a 4 chilometri di coda. Problema ora risolto.