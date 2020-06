Ieri sono stati riaperti i termini per l’asta finalizzata a dare un bar a palazzo Sichardt, l’ultimo realtà museale nata nella città di Rovereto che, non a caso, si chiama proprio il Museo della Città.



Le domande di partecipazione all’asta che affiderà la gestione del bar e della zona spaccio a un privato, dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 10 luglio, tra meno di un mese dunque.



L’aggiudicatario come tutti i titolari di esercizi pubblici, dovrà rispettare, oltre agli obblighi di cui allo schema di contratto di concessione in uso e a quelli assunti con l’offerta economica e con l’offerta tecnica, ogni obbligo e prescrizione prevista in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare quelli esplicitati nei protocolli e nelle linee guida nazionali e provinciali previsti per gli esercizi pubblici.