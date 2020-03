Appello per un uomo che è scomparso da casa a Rovereto. La figlia Luana Fait scrive: "Chiedo aiuto col cuore in mano a tutti i miei conoscenti e non... l'uomo in foto è il mio papà, Renzo Fait ma conosciuto da tutti come TONDO. È stato visto l'ultima volta martedi sera verso le 20:15 in via Cavour sul ponte del cavalcavia. È di corporatura robusta, alto circa 1,77 e cammina lentamente e in modo un po' instabile causa male alle ginocchia. Dovrebbe indossare un giaccone scuro a mezza coscia. Chiunque avesse sue notizie o l'avesse visto dopo quell'ora è pregato di contattarmi al 3385665079".