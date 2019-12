Paolo Vergnano, dopo aver lasciato il Movimento 5 Stelle è passato armi e bagagli a Forza Italia. E, tra l’altro, sarà lui il coordinatore del parito di Berlusconi alle prossime elezioni comunali.



Sarà presentato ufficialmente domani all’hotel Rovereto e, chiaramente, dovrà occuparsi della campagna elettorale.

Paolo Vergnano, fino a due anni fa, era l’unico consigliere del M5s in consiglio comunale e volto del movimento nella città della Quercia negli ultimi tre anni. Ma poi si è spostato nel gruppo misto, assieme a Paolo Comper ex Patt.



Il passaggio dai Cinque stelle a Forza Italia, ovviamente, ha mandato in subbuglio il mondo grillino.

Dopo mesi di vita da «separato in casa» Paolo Vergnano, a inizio 2018, ha mollato i pentastellati.



«Ho aspettato e cercato in ogni sede di avere un confronto, un chiarimento. - spiegava nel momento dell’addio ai grillini - Ma le mie richieste non hanno avuto mai una risposta, se non insulti sul web. Prima dell’esordio in Trentino, da 5 Stelle avevamo dedicato due anni alla stesura del programma, senza nemmeno accennare a chi sarebbero stati i candidati. Mi pare chiaro che qualcosa sia cambiato e non in meglio. Doveva essere il Movimento dei cittadini e delle idee. Adesso le idee non le ascolta più nessuno e i candidati vengono imposti dall’alto. Non ha alcun senso per me rimanere in un partito che non ha più nulla, almeno a livello locale, di quello che avevamo immaginato».



Dopo la parentesi di riflessione, Paolo Vergnano ha deciso di fare il salto della quaglia e passare a destra. Domani sarà formalizzato il suo passaggio a Forza Italia di cui, tra l’altro, sarà coordinatore comunale.